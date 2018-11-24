Тимошенко: Голодомор - самая темная эпоха в истории всего человечества

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко отметила, Голодомор был смертным приговором, провозглашенным народу Украины

Голодомор - самая темная эпоха в истории не только Украины, но и всего человечества. Об этом написала на своей странице в Facebook Юлия Тимошенко.

Она отметила, Голодомор был откровенным, не виданным геноцидом, сознательным и целенаправленным истреблением целой нации. "Это был смертный приговор, провозглашенный целому народу – народу Украины", - написала Тимошенко.

"Мне больно. Больно, как и всем вам... Но вместе с тем, я сегодня горжусь, что принадлежу к этому народу, который стерпел сколько боли, отчаяния и страданий, что хватило бы на несколько веков, на несколько наций, на несколько континентов... Но не просто выдержал, а выстоял, не упал, не согнулся, не исчез... Это великий народ. Народ с историей, полной драматизма, лихолетья и беды, но так же и с большим, достойным будущим. Верю в это!", - говорится в посте Тимошенко.

Она убеждена, что Голодомор – самая темная эпоха в истории не только Украины, а и всего человечества.

"И очень важно, что мир сегодня это признает. И познает, какую страшную цену пришлось заплатить Украине просто за то, чтобы выжить, чтобы быть", – написала она и призвала зажечь свечу на окне в знак памяти всех невинно убиенных, замученных, казненных только за то, что они были украинцами.