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Тимошенко: Голодомор - найтемніша доба в історії всього людства

Новини » Суспільство    24.11.2018 - 10:01
Тимошенко: Голодомор - найтемніша доба в історії всього людства
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко зазначила, Голодомор був смертним вироком, проголошеним народу України

Голодомор - найтемніша доба в історії не лише України, а й всього людства. Про це написала на своїй сторінці у Facebook Юлія Тимошенко.

Вона зазначила, Голодомор був відвертим, не баченим досі геноцид, свідомим і цілеспрямованим винищенням цілої нації. "Це був смертний вирок, проголошений цілому народу – народу України", - написала Тимошенко.

 "Мені боляче. Боляче, як і всім вам… Але разом з тим, я сьогодні пишаюся, що належу до цього народу, який стерпів скільки болю, відчаю та страждань, що вистачило б на кілька віків, на кілька націй, на кілька континентів… Але не просто стерпів, а – вистояв, не впав, не зігнувся, не зник… Це – великий народ. Народ з історією, сповненою драматизму, лихоліть та біди, але так само і з великим, гідним майбутнім. Вірю в це!", - йдеться у пості Тимошенко.

Вона переконана, що Голодомор – найтемніша доба в історії не тільки України, а і всього людства.

"І дуже важливо, що світ сьогодні це визнає. І пізнає, яку страшну ціну довелося заплатити Україні просто за те, щоб вижити, щоб бути", – написала вона і закликала запалити свічку на  вікні на знак пам’яті всіх безневинно вбитих, закатованих, страчених тільки за те, що вони були українцями.

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