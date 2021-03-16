ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Тимошенко: на этой неделе власть планирует окончательно лишить украинцев земли

Новина українською → Киев, Вторник 16 марта 2021 12:22
Тимошенко: на этой неделе власть планирует окончательно лишить украинцев земли Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Включенные на этой неделе в повестку дня Верховной рады законопроекты не помогают бороться с COVID-19, не вводят страховую медицину и не снижают тарифы. Они окончательно лишают украинцев земли.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в парламенте.

Особое беспокойство, по ее словам, вызывает законопроект №2194, к которому народные депутаты уже внесли тысячи правок.

"Этот документ уничтожает понятие "особо ценные земли", ведь законопроектом устраняются положения Земельного кодекса, которым запрещалось снимать один метр верхнего слоя земли. А я напомню, что плодородные земли - это как раз и есть один метр грунта, 40 сантиметров - это черноземы. 1% гумуса формируется 100 лет, а у нас его 4-6%", - заявила Тимошенко.

По ее мнению, данный законопроект продолжает стратегию власти по распродажи земли иностранцам и ставит точку на украинском фермерстве.

"С 1991 по 1997 год фермерам бесплатно отдавали земли по 50 гектаров, и на этом держится наше фермерство. Этим законопроектом у фермеров будут забирать земли, если они не найдут деньги, чтобы за нее заплатить. По сути этот закон уничтожает украинскую независимость, суверенитет и лишает украинцев права на жизнь", - добавила Тимошенко.

Напомним, в начале декабря 2020 года Верховная рада отправила на доработку законопроект №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Такое решение поддержали 260 парламентариев.

В середине ноября прошлого года Рада приняла этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский заявил, что вопрос распоряжение госземлями урегулируют в законопроекте №2194.

Кроме того, в Украине разрешили продажу земли через интернет на электронных аукционах. ВР рекомендуют принять во втором чтении законопроект №2195.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Тимошенко Батькивщина земельная реформа
NEWS
Ситуация с коронавирусом ухудшается: за сутки в Украине 9 642 новых случая
Ситуация с коронавирусом ухудшается: за сутки в Украине 9 642 новых случая
DAILY
Война вирусов. Готова ли Украина к кибератакам и что грозит "цифровому государству"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война вирусов. Готова ли Украина к кибератакам и что грозит "цифровому государству"