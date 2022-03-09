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Тимошенко: в Энергодаре началась эвакуация, за жителями Сум и Изюма отправился транспорт

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Среда 09 марта 2022 15:21
Тимошенко: в Энергодаре началась эвакуация, за жителями Сум и Изюма отправился транспорт Фото: в Энергодаре началась эвакуация (t me)
Автор: Артем Горовенко

Из Энергодара в Запорожье отправилась колонна эвакуационных автобусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

Из Лохвицы на Полтавщине гуманитарная колонна отправилась в Сумы. Колонны из Сум и городов Киевской области будет сопровождать Красный Крест.

Кроме того, эвакуационная колонна выехала за жителями Изюма по маршруту Изюм-Лозовая.

Напомним, ранее Тимошенко сообщал, что сегодня, 9 марта, с 9-00 до 21-00 должны функционировать "зеленые коридоры" для эвакуации по маршрутам:

  • Энергодар - Запорожье;
  • Сумы - Полтава;
  • Изюм - Лозовая;
  • Мариуполь - Запорожье;
  • Волноваха - Покровск;
  • Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев.
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