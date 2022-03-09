Тимошенко: в Энергодаре началась эвакуация, за жителями Сум и Изюма отправился транспорт
Фото: в Энергодаре началась эвакуация (t me)
Из Энергодара в Запорожье отправилась колонна эвакуационных автобусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.
Из Лохвицы на Полтавщине гуманитарная колонна отправилась в Сумы. Колонны из Сум и городов Киевской области будет сопровождать Красный Крест.
Кроме того, эвакуационная колонна выехала за жителями Изюма по маршруту Изюм-Лозовая.
Напомним, ранее Тимошенко сообщал, что сегодня, 9 марта, с 9-00 до 21-00 должны функционировать "зеленые коридоры" для эвакуации по маршрутам:
- Энергодар - Запорожье;
- Сумы - Полтава;
- Изюм - Лозовая;
- Мариуполь - Запорожье;
- Волноваха - Покровск;
- Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев.