Тимошенко: в Энергодаре началась эвакуация, за жителями Сум и Изюма отправился транспорт

Из Энергодара в Запорожье отправилась колонна эвакуационных автобусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram -канале.

Из Лохвицы на Полтавщине гуманитарная колонна отправилась в Сумы. Колонны из Сум и городов Киевской области будет сопровождать Красный Крест.

Кроме того, эвакуационная колонна выехала за жителями Изюма по маршруту Изюм-Лозовая.

Напомним, ранее Тимошенко сообщал, что сегодня, 9 марта, с 9-00 до 21-00 должны функционировать "зеленые коридоры" для эвакуации по маршрутам: