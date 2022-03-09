Тимошенко: в Енергодарі почалась евакуація, за мешканцями Сум та Ізюму вирушив транспорт
Фото: в Енергодарі почалась евакуація (t me)
З Енергодару до Запоріжжя вирушила колона евакуаційних автобусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.
З Лохвиці на Полтавщині гуманітарна колона вирушила до Сум. Колони із Сум та міст Київської області супроводжуватиме Червоний Хрест.
Крім того, евакуаційна колона виїхала за мешканцями Ізюму за маршрутом Ізюм - Лозова.
Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомляв, що сьогодні, 9 березня, з 9-00 до 21-00 мають функціонувати "зелені коридори" для евакуації за маршрутами:
- Енергодар - Запоріжжя;
- Суми - Полтава;
- Ізюм - Лозова;
- Маріуполь - Запоріжжя;
- Волноваха - Покровськ;
- Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель - Київ.