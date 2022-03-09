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Тимошенко: в Енергодарі почалась евакуація, за мешканцями Сум та Ізюму вирушив транспорт

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Середа 09 березня 2022 15:21
Тимошенко: в Енергодарі почалась евакуація, за мешканцями Сум та Ізюму вирушив транспорт Фото: в Енергодарі почалась евакуація (t me)
Автор: Артем Горовенко

З Енергодару до Запоріжжя вирушила колона евакуаційних автобусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

З Лохвиці на Полтавщині гуманітарна колона вирушила до Сум. Колони із Сум та міст Київської області супроводжуватиме Червоний Хрест.

Крім того, евакуаційна колона виїхала за мешканцями Ізюму за маршрутом Ізюм - Лозова.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомляв, що сьогодні, 9 березня, з 9-00 до 21-00 мають функціонувати "зелені коридори" для евакуації за маршрутами:

  • Енергодар - Запоріжжя;
  • Суми - Полтава;
  • Ізюм - Лозова;
  • Маріуполь - Запоріжжя;
  • Волноваха - Покровськ;
  • Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель - Київ.
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