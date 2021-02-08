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Тимошенко - единственный кандидат в премьер-министры с конкретной программой, - эксперт

Автор: РБК-Украина

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - единственный потенциальный кандидат в премьер-министры, способный навести порядок в экономике. Также она наиболее подготовлена к работе во главе Кабинета министров Украины.

Об этом заявил политический эксперт Константин Бондаренко.

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"Сегодня Тимошенко является единственным кандидатом в премьеры, способным на болезненные и непопулярные шаги, направленные на выравнивание ситуации в экономике", - заявил политолог.

Аналитик отмечает, что вероятность создания новой коалиции в парламенте становится все большей, и "Батькивщина" является единственным реальным партнером для "Слуги народа". Особенно учитывая, что Тимошенко - идеальный вариант на премьера, который имеет необходимые сегодня компетентность и антикризисные способности.

"Тимошенко предлагает конкретные решения и конкретные программы. Всеми своими действиями она дает понять: если будет стоять вопрос о создании коалиции в Раде - она вряд ли будет категорически возражать. Если поступит предложение возглавить правительство - она не будет против", - считает Бондаренко.

Он напоминает, что она возглавляла правительство в наиболее кризисные моменты, и ей удавалось эффективно противодействовать эпидемии, удачно противостоять экономическому и энергетическому кризисам.

"Юлия Владимировна дважды возглавляла правительство. Оба раза ее правительство работало в условиях борьбы с кризисами политическими и экономическими. Ранее Тимошенко была вице-премьером по вопросам энергетики. Единственным вице-премьером в истории Украины, которому удалось конвертировать свою по большому счету "свадебно-генеральскую" должность в конкретные результаты", - подытоживает политолог.

Напомним, ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко предлагает план решения "тарифного" кризиса и снижение стоимости газа втрое.

Разработанный "Батькивщиной" законопроект 4680 предусматривает направление на нужды населения газа отечественной добычи и газа из подземных хранилищ по цене закупки. В случае его принятия кубометр газа будет стоить не больше трех гривен.

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