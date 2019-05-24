Тимошенко: достичь мира реально, но не путем референдума

Украине нужен мир как предпосылка становления развития государства, и для этого нужны сильная армия, усиление санкций против страны-агрессора и ведение правильных международных переговоров, а не проведение референдума относительно мира с Россией. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Референдум – это прекрасная идея, но не в случае достижения мира в этой войне. Потому что на референдуме, те нюансы, которые можно извне не увидеть, нельзя обсудить и принять решение по всем деталям ситуации, которая сегодня происходит на Востоке. Референдум недопустим!", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Она уверена, что сегодня Украине нужно иметь сильную армию, сплотить международное сообщество к усилению санкций против России, а также немедленно садиться за стол переговоров без капитуляций.

Как отметила председатель партии, предыдущая власть 5 лет бездарно вела переговоры.

"Сегодня нам нужно не говорить о референдумах – они невозможны, а надо говорить о консолидации усилий для построения сильной международной поддержки, чтобы РФ реально пошла на переговоры о мирном процессе не с главарями, а с Украиной", – подчеркнула парламентарий.

Тимошенко также отметила, насколько зрелым является украинское общество, которое восстало против идеи такого референдума: "Невозможно сейчас в Украине допустить решений против украинского государства и ее национальных интересов. И это важное достижение".