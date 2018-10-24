Тимошенко: мы добьемся мира на условиях Украины

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Новая власть изменит формат переговоров о прекращении российской агрессии, уверена Тимошенко

После президентских выборов новая власть изменит формат переговоров о прекращении российской агрессии, укрепит армию и остановит бизнес на войне. Об этом заявила народный депутат, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время митинга в Казатине Винницкой области, передает пресс-служба "Батькивщины".

"Нам нужен мир, но не на условиях агрессора. Мы добьемся мира, но на условиях Украины. Мы вернем наш украинский Донбасс. На Донбассе будет восстановлено действие украинских законов, будет демилитаризована территория, вернем 2 миллиона беженцев", – подчеркнула она.

Тимошенко убеждена, война на востоке "кое-кому очень выгодна, потому что война – это миллиарды, которые на ней зарабатывают".

"Или снимите плакаты с лозунгами "Армия", или прекратите со своих заводов поставлять непригодное военное оборудование втрое дороже, чем лучшие образцы НАТО. Прекратите таким образом перечислять на оффшоры деньги, которые идут на армию...", – сказала Тимошенко.

К сожалению, констатировала она, "за фальшивым патриотизмом на войне, на крови зарабатывают миллиарды".

К тому же, Тимошенко отметила, что сегодня оккупированные территории превратились в "серую зону", через которую идет контрабанда и наркотики.

Лидер "Батькивщины" назвала основные пути решения конфликта. По ее словам, Украине нужна сильная контрактная армия.

"Сегодня в мире обострилась борьба за энергоресурсы, за еду, за землю. Если мы не станем сильными и не способны будем защищать границы, мы не сможем выжить в этом конкурентном мире", – сказала она.

Тимошенко подчеркнула, что не стоит полагаться только на "тупиковые" минские договоренности.

"Они изначально были бесперспективными. Какие переговоры, когда с одной стороны за стол садятся террористы из так называемых "ЛНР" и "ДНР", а с другой стороны – пророссийские марионетки, которые ведут от имени Украины переговоры? Это сдача национальных интересов Украины!", – заявила нардеп.

По ее мнению, надо было "с первых дней войны опираться на документ, который уже был в Украине, – Будапештский меморандум".

"Почему за 4,5 года главный документ нашей безопасности не вынесли на самый высокий уровень? Почему президенты стран-подписантов не были за столом переговоров? Почему им не предъявили претензии выполнить гарантии или вернуть то, что у нас забрали? Потому что за нашей спиной сливают национальные интересы Украины, нашу стратегию. Когда президент ни разу не сказал о Будапештском меморандуме – это означает, что настоящие переговоры за мир не ведутся", – подытожила она.