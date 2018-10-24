Тимошенко: ми доб’ємося миру на умовах України

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Нова влада змінить формат переговорів про припинення російської агресії, впевнена Тимошенко

Після президентських виборів нова влада змінить формат переговорів про припинення російської агресії, зміцнить армію і зупинить бізнес на війні. Про це заявила народний депутат, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час мітингу у Козятині Вінницької області, передає прес-служба "Батьківщини".

"Нам потрібен мир, але не на умовах агресора. Ми доб’ємося миру, але на умовах України. Ми повернемо наш, український, Донбас. На Донбасі буде відновлена дія українських законів, буде демілітаризована територія, повернемо 2 мільйони біженців", – наголосила вона.

Тимошенко переконана, війна на сході "декому дуже вигідна, тому що війна – це мільярди, які на ній заробляють".

"Або зніміть плакати з гаслами "Армія", або припиніть зі своїх заводів постачати непридатне військове обладнання втричі дорожче, ніж кращі взірці НАТО. Припиніть таким чином перераховувати на офшори гроші, які йдуть на армію...", – сказала Тимошенко.

На жаль, констатувала вона, "за фальшивим патріотизмом на війні, на крові заробляють мільярди".

До того ж, Тимошенко зауважила, що сьогодні окуповані території перетворилися на "сіру зону", через яку йде контрабанда та наркотики.

Лідер "Батьківщини" назвала основні шляхи вирішення конфлікту. За її словами, Україні потрібна сильна контрактна армія.

"Сьогодні в світі загострилася боротьба за енергоресурси, за харчі, за землю. Якщо ми не станемо сильними і не здатні будемо захищати кордони, ми не зможемо вижити в цьому конкурентному світі", – сказала вона.

Тимошенко наголосила, що не варто покладатися лише на "тупикові" мінські домовленості.

"Вони відпочатку були безперспективними. Які переговори, коли з одного боку за стіл сідають терористи з так званих "ЛНР" та "ДНР", а з іншого боку – проросійські маріонетки, які ведуть від імені України переговори? Це здача національних інтересів України!", – заявила нардеп.

На її думку, треба було "з перших днів війни спиратися на документ, який вже був в України, – Будапештський меморандум".

"Чому за 4,5 роки головний документ нашої безпеки не винесли на найвищий рівень? Чому президенти країн-підписантів не були за столом переговорів? Чому їм не пред’явили претензії виконати гарантії або повернути те, що в нас забрали? Тому що за нашою спиною зливають національні інтереси України, нашу стратегію. Коли президент жодного разу не сказав про Будапештський меморандум – це означає, що справжні переговори за мир не ведуться", – підсумувала вона.