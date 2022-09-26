ua ru
Пн, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тимошенко: демілітаризація та ядерне роззброєння РФ - першочергове завдання світу

Новость на русском →
Понеділок 26 вересня 2022 13:54
Тимошенко: демілітаризація та ядерне роззброєння РФ - першочергове завдання світу Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Об’єднавшись, усі вільні країни мають покласти край ядерному шантажу і погрозам Росії. Світ має отримати нову систему безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко у Facebook

"Україна свого часу першою у світі відмовилася від неї. І отримала нічого не варті гарантії. Нині ми розплачуємося за це. Ми маємо моральне право вимагати", - наголосила Тимошенко.

На її переконання, насамперед потрібно денуклеаризувати країну-агресорку, яка сьогодні погрожує всьому світові ядерною зброєю.

"Демілітаризація, ядерне роззброєння РФ - першочергове завдання цивілізованого світу. Час покласти край шантажу і погрозам. Світ має отримати нову систему безпеки. Україна платить своєю кров’ю сьогодні і за це", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рафаель Гроссі відвідає Генасамблею ООН, щоб обговорити параметри створення зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Тимошенко
NEWS
NASAMS ще не в Україні? В ОП уточнили заяву Зеленського про постачання ППО
NASAMS ще не в Україні? В ОП уточнили заяву Зеленського про постачання ППО
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни