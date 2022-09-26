Тимошенко: демілітаризація та ядерне роззброєння РФ - першочергове завдання світу
Об’єднавшись, усі вільні країни мають покласти край ядерному шантажу і погрозам Росії. Світ має отримати нову систему безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко у Facebook
"Україна свого часу першою у світі відмовилася від неї. І отримала нічого не варті гарантії. Нині ми розплачуємося за це. Ми маємо моральне право вимагати", - наголосила Тимошенко.
На її переконання, насамперед потрібно денуклеаризувати країну-агресорку, яка сьогодні погрожує всьому світові ядерною зброєю.
"Демілітаризація, ядерне роззброєння РФ - першочергове завдання цивілізованого світу. Час покласти край шантажу і погрозам. Світ має отримати нову систему безпеки. Україна платить своєю кров’ю сьогодні і за це", - додала Тимошенко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рафаель Гроссі відвідає Генасамблею ООН, щоб обговорити параметри створення зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС.
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