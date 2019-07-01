Тимошенко дала советы Зеленскому, как защитить ГТС

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

По словам Тимошенко, у Зеленского есть сегодня возможность сделать две вещи

У президента Владимира Зеленского есть сегодня возможность сделать две вещи, необходимые для прекращения кражи стратегической собственности Украины – ГТС. Об этом Юлия Тимошенко сказала на брифинге в Верховной раде, комментируя решение Счетной палаты принять к рассмотрению и начать проверку документов о доведении до банкротства отечественной газотранспортной системы, передает РБК-Украина.

Во-первых, отметила лидер "Батькивщины", Зеленскому надо наложить вето на два постановления правительства Гройсмана, "на базе которых забирают ГТС у нашего государства".

Во-вторых, президент может определить как внеочередной законопроект о запрете манипуляций с собственностью на ГТС, который внесли Тимошенко и ее команда.

"Это не шутки. У Украины забирают ее собственность стоимостью 300 млрд евро, которая приносит в бюджет ежегодно около 3 млрд долл. доходов. И новый президент и новый парламент должны защитить эту стратегическую собственность", – подытожила лидер "Батькивщины".

Ранее Тимошенко обратилась к Счетной палате из-за того, что, по ее словам, правительство "пытается довести ГТС до банкротства", переписать ее имущество на ПАО "Магистральные газопроводы Украины" и вывести из-под контроля государства.