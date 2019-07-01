Тимошенко дала поради Зеленському, як захистити ГТС

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

За словами Тимошенко, у Зеленського є сьогодні можливість зробити дві речі

У президента Володимира Зеленського є сьогодні можливість зробити дві речі, необхідні для припинення крадіжки стратегічної власності України – ГТС. Про це Юлія Тимошенко сказала на брифінгу у Верховній раді, коментуючи рішення Рахункової палати взяти до розгляду і розпочати перевірку документів про доведення до банкрутства вітчизняної газотранспортної системи, передає РБК-Україна.

По-перше, зазначила лідер "Батьківщини", главі держави треба накласти вето на дві постанови уряду Гройсмана, "на базі яких забирають ГТС в нашої держави".

По-друге, президент може визначити як позачерговий законопроєкт про заборону маніпуляцій з власністю на ГТС, який внесли Тимошенко та її команда.

"Це не жарти. В України забирають її власність вартістю 300 млрд євро, яка приносить до бюджету щороку майже 3 млрд дол. доходів. І новий президент та новий парламент мають захистити цю стратегічну власність", – підсумувала лідер "Батьківщини".

Раніше Тимошенко звернулася до Рахункової палати через те, що уряд, за її словами, "намагається довести ГТС до банкрутства", переписати її майно на ПАТ "Магістральні газопроводи України" і вивести з-під контролю держави.