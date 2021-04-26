Тимошенко: Чернобыль превращается в туристический магнит Украины

"Жизнь всегда побеждает. Пришло время говорить о новой жизни для Чернобыля", - написал замглавы ОП.

Предоткрытие выставки"Чернобыль. Путешествие" прошло 26 апреля, в день 35-й годовщины аварии на ЧАЭС, на столичном ВДНХ с участием Президента Украины Владимира Зеленского и Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Прямо здесь, в павильоне №1, можно попасть в саму зону отчуждения, даже исследовать ее. Все - благодаря современным технологиям. Здесь также множество видео, архивных фотографий, можно послушать человеческие истории, даже записать свои собственные мысли и переживания в видео или аудиоформатее", - написал Тимошенко.

По его словам, выставка дает основания убедиться, что в зону отчуждения постепенно возвращается жизнь. Об этом, в том числе свидетельствует тот факт, что за последние три года количество туристов в зону отчуждения увеличилось в 16 раз.

"Через 35 лет после Чернобыльской катастрофы по инициативе Офиса Президента Украины начинается новый этап в истории зоны отчуждения. Украина работает над тем, чтобы эта территория стала не местом забвения, а точкой развития", - заявил Тимошенко.

Помимо развития туризма, Чернобыльская зона привлекательна также для представителей бизнеса. Например, здесь уже работает первая солнечная электростанция Solar Chernobyl и есть возможности для создания других подобных предприятий. Большой потенциал зона имеет также для научно-исследовательских экспедиций и кинопроизводства, считает Тимошенко.

"Постепенно Чернобыль становится одним из туристических магнитов Украины. Символом того, что человечество способно восстанавливаться, если делать выводы из собственных ошибок", - отмечает замглавы ОП.

Для широкой публики выставка "Чернобыль. Путешествие" будет открыта после отмены жестких карантинных ограничений.