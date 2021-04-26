Тимошенко: Чорнобиль перетворюється на туристичний магніт України

"Життя завжди перемагає. Прийшов час говорити про нове життя для Чорнобиля", - написав заступник голови ОП.

Передвідкриття виставки "Чорнобиль. Подорож" відбулося 26 квітня, в день 35-ї річниці аварії на ЧАЕС, на столичному ВДНГ за участі Президента України Володимира Зеленського та Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Прямо тут, у павільйоні №1, можна потрапити до самої зони відчуження, навіть дослідити її. Все - завдяки сучасним технологіям. Тут також безліч відео, архівних світлин, можна послухати людські історії, навіть записати власні думки та переживання у відео- або аудіоформаті", - написав Тимошенко.

За його словами, виставка дає підстави переконатися, що до зони відчуження поступово повертається життя. Про це, в тому числі свідчить той факт, що за останні три роки кількість туристів у зону відчуження збільшилася в 16 разів.

"Через 35 років після Чорнобильської катастрофи за ініціативи Офіс президента України розпочинається новий етап в історії зони відчуження. Україна працює над тим, щоб ця територія стала не місцем забуття, а точкою розвитку", - заявив Тимошенко.

Крім розвитку туризму, Чорнобильська зона приваблива також для представників бізнесу. Наприклад, тут вже працює перша сонячна електростанція Solar Chernobyl і є можливості для створення інших подібних підприємств. Великий потенціал зона має також для науково-дослідницьких експедицій і кіновиробництва, вважає Тимошенко.

"Поступово Чорнобиль стає одним із туристичних магнітів України. Символом того, що людство здатне відновлюватись, якщо робитиме висновки із власних помилок", - зазначає заступник голови ОП.

Для широкої публіки виставка "Чорнобиль. Подорож" буде відкрита після скасування жорстких карантинних обмежень.