Тимошенко и Бойко - фавориты первого тура выборов президента, - опрос

Иллюстративное фото (Pixabey)

Тимошенко набирает 16,2% голосов, Бойко – 14,1%

Фаворитами первого тура президентских выборов на данный момент являются лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и соучредитель "Оппозиционной Платформы – За Жизнь" Юрий Бойко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "София" 18-22 ноября.

Согласно результатам, Тимошенко набирает 16,2% голосов (среди тех, кто будет голосовать), Бойко – 14,1%.

Остальные кандидаты значительно отстают от двух победителей. Президент Петр Порошенко набирает 8,2%, шоумен Владимир Зеленский – 7,9%, лидер "Гражданской платформы" Анатолий Гриценко – 7,2%. Пятипроцентный рубеж также преодолевают певец Святослав Вакарчук (5,8% голосов) и лидер Радикальной партии Олег Ляшко (5,4%).

Менее 3% набрали: мэр Львова Андрей Садовой – 3,1%, лидер партии "Наши" Евгений Мураев – 2,8%, нардеп Александр Шевченко – 2,3%, нардеп Александр Вилкул – 1,5, кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский – 1,2%, лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий – 1,1%, Сергей Тарута – 0,8%, Вадим Новинский – 0,6%, Роман Бессмертный – 0,5%, Арсений Яценюк – 0,4%, Надежда Савченко – 0,3%.

Также был проведен опрос относительно того, за кого украинцы проголосовали бы на парламентских выборах. Лидерами с большим отрывом являются "Батькивщина" – 15,1% респондентов (среди тех, кто будет голосовать) и "Оппозиционная Платформа – За Жизнь" (объединение Оппозиционного блока и партии "За жизнь!") – 14,4%.

Также 5%-й барьер преодолевают БПП "Солидарность" – 7,1%, "Слуга народа" – 6,9%, "Гражданская позиция" – 5,6%, Радикальная партия Олега Ляшко – 5,2%.

Шансы попасть в парламент сохраняет "Самопомощь" – 4,1%. Остальные партии имеют рейтинг менее 3%.

Опрос проводился Центром социальных исследований "София" во всех областях Украины (на подконтрольных территориях). Было опрошено 1024 респондента. Статистическая погрешность – не более 3%.