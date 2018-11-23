Тимошенко і Бойко - фаворити першого туру виборів президента, - опитування

Ілюстративне фото (Pixabey)

Тимошенко набирає 16,2% голосів, Бойко – 14,1%

Фаворитами першого туру президентських виборів на даний момент є лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко і співзасновник "Опозиційної Платформи – За Життя" Юрій Бойко. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром "Софія" 18-22 листопада.

Згідно з результатами, Тимошенко набирає 16,2% голосів (серед тих, хто голосуватиме), Бойко – 14,1%.

Інші кандидати значно відстають від двох переможців. Президент Петро Порошенко набирає 8,2%, шоумен Володимир Зеленський – 7,9%, лідер "Громадянської платформи" Анатолій Гриценко – 7,2%. П'ятивідсотковий кордон також долають співак Святослав Вакарчук (5,8% голосів) і лідер Радикальної партії Олег Ляшко (5,4%).

Менше 3% набрали: мер Львова Андрій Садовий – 3,1%, лідер партії "Наші" Євген Мураєв – 2,8%, нардеп Олександр Шевченко – 2,3%, нардеп Олександр Вілкул – 1,5, кандидат від "Свободи" Руслан Кошулинський – 1,2%, лідер "Нацкорпуса" Андрій Білецький – 1,1%, Сергій Тарута – 0,8%, Вадим Новинський – 0,6%, Роман Безсмертний – 0,5%, Арсеній Яценюк – 0,4%, Надія Савченко – 0,3%.

Також було проведено опитування щодо того, за кого українці проголосували б на парламентських виборах. Лідерами з великим відривом є "Батьківщина" – 15,1% респондентів (серед тих, хто голосуватиме) та "Опозиційна Платформа – За Життя" (об'єднання Опозиційного блоку і партії "За життя!") – 14,4%.

Також 5%-й бар'єр долають БПП "Солідарність" – 7,1%, "Слуга народу" – 6,9%, "Громадянська позиція" – 5,6%, Радикальна партія Олега Ляшка – 5,2%.

Шанси потрапити в парламент зберігає "Самопоміч" – 4,1%. Інші партії мають рейтинг менше 3%.

Опитування проводилося Центром соціальних досліджень "Софія" в усіх областях України (на підконтрольних територіях). Було опитано 1024 респондента. Статистична похибка – не більше 3%.