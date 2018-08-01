Тимошенко: безответственность властей угрожает безопасности каждого гражданина

Тимошенко прокомментировала убийство Виталия Олешко и нападение на Екатерину Гандзюк

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает, что Украина сегодня становится все более неуправляемым государством. Такое мнение лидер "Батькивщины" выразила на своей странице в Facebook.

"Криминал просто наказывает людей за то, что они не соглашаются жить по бандитским законам. Этот криминал не боится ни силовых структур, ни власти. Страна потихоньку сползает в неуправляемость", – написала она.

Комментируя убийство ветерана Виталия Олешко ("Сармат") в Бердянске и нападение на общественную активистку Катю Гандзюк в Херсоне, лидер партии отметила, что эти события свидетельствует о том, что сейчас в Украине никто и нигде не может чувствовать себя в безопасности.