Тимошенко: безответственность властей угрожает безопасности каждого гражданина

Новости Политика 01.08.2018 - 14:33
Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)
Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)

Тимошенко прокомментировала убийство Виталия Олешко и нападение на Екатерину Гандзюк

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает, что Украина сегодня становится все более неуправляемым государством. Такое мнение лидер "Батькивщины" выразила на своей странице в Facebook.

"Криминал просто наказывает людей за то, что они не соглашаются жить по бандитским законам. Этот криминал не боится ни силовых структур, ни власти. Страна потихоньку сползает в неуправляемость", – написала она.

Комментируя убийство ветерана Виталия Олешко ("Сармат") в Бердянске и нападение на общественную активистку Катю Гандзюк в Херсоне, лидер партии отметила, что эти события свидетельствует о том, что сейчас в Украине никто и нигде не может чувствовать себя в безопасности.

Тимошенко: безответственность властей угрожает безопасности каждого гражданина

Тимошенко назвала своим "заданием №1" интеллектуальное лидерство Украины
Теги:  Тимошенко,  Батькивщина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС