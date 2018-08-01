Тимошенко: безвідповідальність влади загрожує безпеці кожного громадянина

Тимошенко прокоментувала вбивство Віталія Олешка та напад на Єкатерину Гандзюк

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко вважає, що Україна сьогодні стає дедалі більш некерованою державою. Таку думку лідер "Батьківщини" висловила на своїй сторінці у Facebook.

"Кримінал просто карає людей за те, що вони не погоджуються жити за бандитськими законами. Цей кримінал не боїться ані силових структур, ані влади. Країна потроху сповзає в некерованість", – написала вона.

Коментуючи вбивство ветерана Віталія Олешка ("Сармат") у Бердянську та напад на громадську активістку Катю Гандзюк у Херсоні, лідер партії зазначила, що ці події свідчить про те, що зараз в Україні ніхто і ніде не може почуватися в безпеці.