Тимошенко: у "Батькивщины" проверенная команда

Для того чтобы люди быстрее почувствовали изменения к лучшему в собственной жизни, Украине нужна коалиция действий, а не мечтаний, и команда профессионалов, которые знают что и как делать. Об этом Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала "112 Украина", отметив, что она настроена на "кропотливую, прагматическую, ежедневную, технократическую работу", передает РБК-Украина.

По словам лидера "Батькивщины", ее политическая сила уже имеет проверенную команду, которая доказала свою способность обеспечивать результат.

Председатель партии напомнила, что накануне выборов политики, которые стремятся избежать ответственности, пытаются "перекраситься", изменить если не партию, то ее название.

"Даже слово специальное придумали – "ребрендинг". Я горжусь, что мы ни разу не меняли название партии. Мы – "Батькивщина" – были и есть, и отвечаем за каждое наше действие", – подытожила Тимошенко.