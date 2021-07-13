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Тимошенко: "Батькивщина" не позволит принять закон о легализации медицинского каннабиса

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Киев, Вторник 13 июля 2021 21:35
Тимошенко: "Батькивщина" не позволит принять закон о легализации медицинского каннабиса Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Верховная рада провалила легализацию медицинского каннабиса в Украине. Партия "Батькивщина" заявила, что и в дальнейшем не позволит принять данный законопроект.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время пресс-конференции по результатам внеочередного заседания парламента.

По ее словам, власть манипулирует, убеждая, что легализация марихуаны нужна для облегчения страданий тяжелобольных людей.

"Это большая ложь, потому что постановлением правительства еще с начала независимости Украины все наркотические средства, в том числе канабис, определены как такие, что могут использоваться для медицинских целей. По этому постановлению больные люди получают наркотики в самый тяжелый период своей жизни", - добавила Тимошенко.

В то же время она убеждена - власть была заинтересована в том, чтобы разрешить переработку и продажу марихуаны на территории Украины для получения сверхприбылей.

"Это закон не о медицинской марихуане и не о помощи больным. Это закон об огромных средствах, потому что вместо хлеба они на наших черноземах хотят выращивать наркотик. И они возмущены, что мое выступление в парламенте разрушило принятие закона", - резюмировала Тимошенко.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам здоровья нации рекомендовал принять этот документ за основу.

В материале РБК-Украина "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса" мы писали, что Министерство внутренних дел поддерживает идею легализации медицинского каннабиса.

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