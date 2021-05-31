Тимошенко: "Батькивщина" 1 июня подаст в ЦИК документы для старта референдума по земле

Во вторник, 1 июня, "Батькивщина" вместе с инициативной группой "земельного" референдума будет подавать в ЦИК все необходимые для старта волеизъявления документы.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания согласительного совета.

"Все законопроекты, которые касаются масштабной распродажи сельскохозяйственной земли, включая право собственности на нее иностранцев, президент уже подписал. И это начнется с 1 июля. Именно поэтому 22 мая собралась 11-тысячная инициативная группа, которая готова дать старт всеукраинскому референдуму против продажи земли. И завтра эта инициативная группа вместе с аграриями и нашей командой будет передавать документы в ЦИК", - заявила Тимошенко.

По ее словам, принятый монобольшинством закон о референдуме определяет, что решение о том, проводить волеизъявление или нет, принимает не народ Украины, а ЦИК.

Она также убеждена, что референдум нужно непременно провести, ведь по социологическим опросам, 77% украинцев хотят такого волеизъявления, а почти 80% против продажи земли иностранцам.

"Наша команда вместе со всей страной будет бороться за проведение референдума против продажи сельскохозяйственной земли кому-либо, кроме государства Украина. Если этот референдум состоится, люди, которые имеют паи и хотят их продать, получат право сделать это по рыночной цене и только государству. А само государство должно проводить стратегию развития семейного фермерства", - убеждена Тимошенко.

Также она напомнила, что 3 июня в 10:00 в Конституционном суде будет рассматриваться представление "Батькивщины" о неконституционности закона, который позволяет распродавать украинские черноземы иностранцам и глобальным корпорациям.