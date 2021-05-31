ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Тимошенко: "Батькивщина" 1 июня подаст в ЦИК документы для старта референдума по земле

Новина українською →
Киев, Понедельник 31 мая 2021 14:45
Тимошенко: "Батькивщина" 1 июня подаст в ЦИК документы для старта референдума по земле Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 1 июня, "Батькивщина" вместе с инициативной группой "земельного" референдума будет подавать в ЦИК все необходимые для старта волеизъявления документы.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания согласительного совета.

"Все законопроекты, которые касаются масштабной распродажи сельскохозяйственной земли, включая право собственности на нее иностранцев, президент уже подписал. И это начнется с 1 июля. Именно поэтому 22 мая собралась 11-тысячная инициативная группа, которая готова дать старт всеукраинскому референдуму против продажи земли. И завтра эта инициативная группа вместе с аграриями и нашей командой будет передавать документы в ЦИК", - заявила Тимошенко.

По ее словам, принятый монобольшинством закон о референдуме определяет, что решение о том, проводить волеизъявление или нет, принимает не народ Украины, а ЦИК.

Она также убеждена, что референдум нужно непременно провести, ведь по социологическим опросам, 77% украинцев хотят такого волеизъявления, а почти 80% против продажи земли иностранцам.

"Наша команда вместе со всей страной будет бороться за проведение референдума против продажи сельскохозяйственной земли кому-либо, кроме государства Украина. Если этот референдум состоится, люди, которые имеют паи и хотят их продать, получат право сделать это по рыночной цене и только государству. А само государство должно проводить стратегию развития семейного фермерства", - убеждена Тимошенко.

Также она напомнила, что 3 июня в 10:00 в Конституционном суде будет рассматриваться представление "Батькивщины" о неконституционности закона, который позволяет распродавать украинские черноземы иностранцам и глобальным корпорациям.

Напомним, ранее под Киевом "Батькивщина" Юлии Тимошенко вместе с представителями фермерских ассоциаций, общественными активистами дали старт "референдуму в защиту земли".

К организации Всеукраинского волеизъявления по народной инициативе согласились присоединиться 17 тысяч человек.

Инициативную группу "земельного референдума" было решено образовать в количестве 11 тысяч участников, которые вскоре начнут сбор 3 млн подписей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Тимошенко референдум
NEWS
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
DAILY
Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы