Тимошенко: "Батьківщина" 1 червня подаватиме в ЦВК документи для старту референдуму по землі

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами засідання погоджувальної ради.

"Всі законопроекти, які стосуються масштабного розпродажу сільськогосподарської землі, включаючи право власності на неї іноземців, президент вже підписав. І це розпочнеться з 1 липня. Саме тому 22 травня зібралася 11-тисячна ініціативна група, яка готова дати старт всеукраїнському референдуму проти продажу землі. І завтра ця ініціативна група разом з аграріями і нашою командою буде передавати документи до ЦВК", - заявила Тимошенко.

За її словами, ухвалений монобільшістю закон про референдум визначає, що рішення про те, проводити волевиявлення чи ні, ухвалює не народ України, а ЦВК.

Вона також переконана, що референдум потрібно неодмінно провести, адже за соціологічними опитуваннями, 77% українців хочуть такого волевиявлення, а майже 80% проти продажу землі іноземцям.

"Наша команда разом з усією країною буде боротися за проведення референдуму проти продажу сільськогосподарської землі будь-кому, крім держави Україна. Якщо цей референдум відбудеться, люди, які мають паї та хочуть їх продати, отримають право зробити це - по ринковій ціні і тільки державі. А сама держава має проводити стратегію розвитку сімейного фермерства", - переконана Тимошенко.

Також вона нагадала, що 3 червня о 10:00 в Конституційному суді буде розглядатися подання "Батьківщини" про неконституційність закону, який дозволяє розпродавати українські чорноземи іноземцям та глобальним корпораціям.