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Тимошенко анонсировала 22 мая собрание инициативной группы по земельному референдуму

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Киев, Вторник 18 мая 2021 12:18
Тимошенко анонсировала 22 мая собрание инициативной группы по земельному референдуму Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

В субботу, 22 мая, под Киевом состоится собрание инициативной группы по земельному референдуму. Они будут собирать подписи за проведение всеукраинского референдума.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления с трибуны парламента.

"Всеми социальными и экономическими решениями, которые принимаются последние годы, украинцев "выталкивают" из собственной земли. Сотнями тысяч они уезжают из Украины не потому, что не любят свою Родину, а потому что для них созданы невозможные для жизни и работы условия. А сейчас еще и проталкиваются законы о продаже сельскохозяйственной земли", - заявила Тимошенко.

По ее словам, 22 мая в 12:00 в 30 километрах от Киева соберутся вместе почти все аграрные ассоциации, профсоюзы, представители промышленников и предпринимателей, чтобы провести собрание большой инициативной группы, которая насчитывает более 17 тысяч человек.

"Вместе с ними наша команда готова начать всеукраинский референдум против продажи сельскохозяйственной земли", - сообщила Тимошенко.

По ее убеждению, удачный мировой опыт свободного рынка земли определяет привилегии исключительно для собственных фермеров, а не продажу земли иностранцам, как это предусмотрено в принятых законах.

"Социологические опросы показывают, что 77% людей хотят принять участие в референдуме. Мы с людьми! Мы за Украину и за то, чтобы украинцы были хозяевами на своей земле", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, согласно последним социологическим исследованиям, 77% украинцев поддерживают проведения земельного референдума, а 75% - планируют принять в нем участие.

Как известно, Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Этот закон парламентарии рассматривали с 16 марта, из-за чего работа ВР была заблокирована и другие вопросы нардепы рассматривали на внеочередных заседаниях.

Единственной фракцией, которая не дала за изменения в Земельный кодекс ни одного голоса, была "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Лидер партии назвала это голосование "черным днем в истории Украины", а референдум - "единственным способом защитить землю от распродажи".

Сейчас команда Тимошенко начала подготовку всеукраинского референдума о недопустимости распродажи сельскохозяйственной земли. В частности, открыта специальная горячая линия и назначено на 22 мая собрание инициативной группы, которая уже насчитывает более 12 тысяч человек.

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