Тимошенко анонсировала 22 мая собрание инициативной группы по земельному референдуму

В субботу, 22 мая, под Киевом состоится собрание инициативной группы по земельному референдуму. Они будут собирать подписи за проведение всеукраинского референдума.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления с трибуны парламента.

"Всеми социальными и экономическими решениями, которые принимаются последние годы, украинцев "выталкивают" из собственной земли. Сотнями тысяч они уезжают из Украины не потому, что не любят свою Родину, а потому что для них созданы невозможные для жизни и работы условия. А сейчас еще и проталкиваются законы о продаже сельскохозяйственной земли", - заявила Тимошенко.

По ее словам, 22 мая в 12:00 в 30 километрах от Киева соберутся вместе почти все аграрные ассоциации, профсоюзы, представители промышленников и предпринимателей, чтобы провести собрание большой инициативной группы, которая насчитывает более 17 тысяч человек.

"Вместе с ними наша команда готова начать всеукраинский референдум против продажи сельскохозяйственной земли", - сообщила Тимошенко.

По ее убеждению, удачный мировой опыт свободного рынка земли определяет привилегии исключительно для собственных фермеров, а не продажу земли иностранцам, как это предусмотрено в принятых законах.

"Социологические опросы показывают, что 77% людей хотят принять участие в референдуме. Мы с людьми! Мы за Украину и за то, чтобы украинцы были хозяевами на своей земле", - резюмировала Тимошенко.