Тимошенко анонсировал расширение ипотеки под 7% по программе "Большая стройка"

"Это второй этап внедрения президентской инициативы для обеспечения граждан Украины доступным жильем. Вскоре мы существенно масштабируем имеющуюся программу ипотеки под 7%, обеспечив развитие рынка ипотечного кредитования", - заявил Тимошенко.

Кроме того, будет внедрен новый финансово-кредитный механизм лизинга жилья.

"Приобрести жилье в лизинг под 5% годовых смогут сотни семей медиков, военнослужащих, педагогов, полицейских и спасателей", - добавил он.

Реализовывать президентскую программу будет созданное в 2020 году ЗАО "Укрфинжитло". Украинцы смогут оформить ипотечный кредит сроком до 30 лет с первым взносом 20%.

Ставка по кредиту будет фиксированной - 7% в год, что намного выгоднее предложения коммерческих банков. Также жилье можно будет приобрести в лизинг под 5% годовых, без первого взноса.

"Сотни тысяч граждан нуждаются в улучшении жилищных условий, но при существующих обстоятельствах большинство из них не может себе позволить приобрести жилье", - сообщил генеральный директор ЗАО "Укрфинжитло" Василий Шкураков.

По его словам, такие программы существуют во всех развитых странах мира. Принятие закона в целом позволит начать масштабную государственную программу доступной ипотеки и в Украине.