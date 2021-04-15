Тимошенко анонсував розширення іпотеки під 7% за програмою "Велике будівництво"

"Це другий етап впровадження президентської ініціативи для забезпечення громадян України доступним житлом. Незабаром ми суттєво масштабуємо наявну програму іпотеки під 7%, забезпечивши розвиток ринку іпотечного кредитування", - заявив Тимошенко.

Крім того, буде впроваджено новий фінансово-кредитний механізм лізингу житла.

"Придбати житло у лізинг під 5% річних зможуть сотні сімей медиків, військовослужбовців, педагогів, поліцейських та рятувальників", - додав він.

Реалізовувати президентську програму буде створене у 2020 році ПрАТ "Укрфінжитло". Українці зможуть оформити іпотечний кредит терміном до 30 років із першим внеском у 20%.

Ставка по кредиту буде фіксованою - 7% на рік, що набагато вигідніше за пропозиції комерційних банків.

Також житло можна буде придбати в лізинг під 5% річних, без першого внеску.

"Сотні тисяч громадян потребують покращення житлових умов, але за наявних обставин більшість із них не може собі дозволити придбати житло", - зазначає генеральний директор ПрАТ "Укрфінжитло" Василь Шкураков.

За його словами, такі програми існують у всіх розвинених країнах світу. Прийняття закону в цілому дозволить розпочати масштабну державну програму доступної іпотеки і в Україні.