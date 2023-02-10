Times розповіла про готовність ЗСУ використовувати британські ракети для ударів у Криму

Співрозмовник видання підтвердив, що слова президента Володимира Зеленського про знищення російських військових об'єктів "у глибині окупованих територій" за допомогою ракет великої дальності мають на увазі можливість ударів по Криму.

За його словами, Київ готовий до подібних дій.

У середу в ході візиту Зеленського до Лондона британський прем'єр-міністр Ріші Сунак підтвердив, що Великобританія готується передати Україні "далекобійного озброєння".

В уряді не уточнюють, що саме це означає, проте раніше Лондон анонсував можливість передачі Україні ракет великої дальності.

Йдеться про протикорабельні ракети Harpoon з дальністю поразки до 240 км, які можна модифікувати для завдання ударів по наземних цілях. Ще один варіант - авіаційні ракети Storm Shadow, дальність поразки яких досягає 560 км (близько 250 км експортного варіанту).

Передача Києву ракет Storm Shadow є малоймовірним опитаним The Times експертам, оскільки це означатиме, що Великобританія передає Україні озброєння більшої дальності, ніж США, що поставить Вашингтон у незручне становище.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці повідомили, що окупаційна влада в Криму готуючись до української операції зі звільнення півострова видала "рішення про встановлення високого рівня терористичної небезпеки".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.