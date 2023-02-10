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Times рассказала о готовности ВСУ использовать британские ракеты для ударов в Крыму

Фото: ВСУ готовы использовать британские ракеты для ударов в Крыму (t.me/NMFTE)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины готовы использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям оккупантов в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Times.

Собеседник издания подтвердил, что слова президента Владимира Зеленского об уничтожении российских военных объектов "в глубине оккупированных территорий" с помощью ракет большой дальности подразумевают возможность ударов по Крыму.

По его словам, Киев готов к подобным действиям.

В среду в ходе визита Зеленского в Лондон британский премьер-министр Риши Сунак подтвердил, что Великобритания готовится передать Украине "более дальнобойные вооружения".

В правительстве не уточняют, что именно под этим подразумевается, однако ранее Лондон анонсировал возможность передачи Украине ракет большой дальности.

Речь может идти о противокорабельных ракетах Harpoon с дальностью поражения до 240 км, которые можно модифицировать для нанесения ударов по наземным целям. Еще один вариант - авиационные ракеты Storm Shadow, дальность поражения которых достигает 560 км (около 250 км у экспортного варианта).

Передача Киеву ракет Storm Shadow представляется маловероятной опрошенным The Times экспертам, так как это будет означать, что Великобритания передает Украине вооружения большей дальности, чем США, что поставит Вашингтон в неудобное положение.

Напомним, ранее в украинской разведке сообщили, что оккупационные власти в Крыму готовясь к украинской операции по освобождению полуострова издали "решение об установлении высокого уровня террористической опасности".

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