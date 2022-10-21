Тімченко: у відповідь на руйнування ми побудуємо нові та кращі енергетичні об’єкти

"Я переконаний, що відповіді на руйнування чи захоплення наших підприємств будуть нові - кращі, ніж було до цього. До руйнувань, вочевидь, ставлюся з болем, так само як і всі співробітники компанії. Але є внутрішній резистанс, стійкість, який не дозволяє опускати руки", - сказав він.

Тімченко зазначив, що зараз на тлі руйнувань ДТЕК розглядає можливість будівництва вітрової електростанції, при тому що вся вітрова генерація компанії наразі знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

"Думаю це така, українська риса: ви більше на нас тиснете - ми більше чинитимемо опір і робитимемо більше", - підкреслив він.

Нагадаємо, в жовтні росіяни стали активно обстрілювати Україну, а їх основною ціллю стали об’єкти енергетики.

Внаслідок обстрілів значна кількість енергетичної інфраструктури була виведена з ладу, а по всій країні почали тимчасово відключати споживачів від електропостачання.