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Тимченко: в ответ на разрушение мы построим новые и лучшие энергетические объекты

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Юлия Бойко

В ответ на разрушенные россиянами энергетические объекты компания ДТЭК планирует построить новую и еще лучшую энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в интервью УП.

"Я убежден, что ответы на разрушение или захват наших предприятий будут новые - лучше, чем было до этого. К разрушениям, очевидно, отношусь с болью, равно как и все сотрудники компании. Но есть внутренний резистанс, устойчивость, не позволяющая опускать руки", - сказал он.

Тимченко отметил, что сейчас на фоне разрушений ДТЭК рассматривает возможность строительства ветровой электростанции, при том, что вся ветровая генерация компании находится на временно оккупированных территориях.

"Думаю это такая, украинская черта: вы больше на нас жмете - мы будем больше сопротивляться и будем делать больше", - подчеркнул он.

Напомним, в октябре россияне стали активно обстреливать Украину, а их основной целью стали объекты энергетики.

В результате обстрелов значительное количество энергетической инфраструктуры было выведено из строя, а по всей стране начали временно отключать потребителей от электроснабжения.

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Максим ТимченкоДТЭК