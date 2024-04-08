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Тімченко: наше завдання - відновити максимум потужності ТЕС після обстрілів

Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Сергій Новіков

ДТЕК шукає обладнання для відновлення після обстрілів, щоб в наступний опалювальний сезон було достатньо потужностей. В це компанія інвестує всі доступні ресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в інтервʼю Forbes.

"На двох з наших станцій пошкоджено всі блоки, але частину ми відновимо. Ще одна станція зупинена на непрогнозований період… З кожною атакою ми можемо відновити все менше обладнання. І в якийсь момент дійти до ситуації, коли не буде чого відновлювати. Зараз вся компанія максимально мобілізована - від людей, які розбирають завали, до тих, хто їздить в ЄС і США за обладнанням", - зазначив Тімченко.

За його словами, найшвидший спосіб - привезти обладнання зі Східної Європи, де є зачинені станції радянських часів. Співробітники ДТЕК вже поїхали до країн Балтії, у Болгарію, Румунію, щоб домовлятися про такі поставки.

"Другий напрям - використати незадіяне обладнання, яке є в Україні. Ми зараз в діалозі з "Укренерго", "Центренерго". Також обмінюємось обладнанням всередині групи», - додав він.  

Генеральний директор ДТЕК зазначив, що під час війни пріоритетом компанії є відновлення зруйнованих станцій, мереж і підстанції, стабільний видобуток газу та вугілля. Відповідно всі інвестиції компанії йдуть на відновлення.   

Раніше повідомлялося, що після двох масштабних атак росії по енергетичній системі 22 та 29 березня ДТЕК втратив 80% генеруючих потужностей.

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