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Тимченко: наша задача - восстановить максимум мощности ТЭС после обстрелов

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Сергей Новиков

ДТЭК ищет оборудование для восстановления после обстрелов, чтобы в следующий отопительный сезон было достаточно мощностей. В это компания инвестирует все доступные ресурсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в интервью Forbes.

"На двух из наших станций повреждены все блоки, но часть мы восстановим. Еще одна станция остановлена на непрогнозируемый период… С каждой атакой мы можем восстановить все меньшее оборудование. И в какой-то момент дойти до ситуации, когда нечего будет восстанавливать. Сейчас вся компания максимально мобилизована - от людей, которые разбирают завалы, до тех, кто ездит в ЕС и США за оборудованием", - отметил Тимченко.

По его словам, самый быстрый способ – привезти оборудование из Восточной Европы, где есть закрытые станции советских времен. Сотрудники ДТЭК уже поехали в страны Балтии, Болгарию, Румынию, чтобы договариваться о таких поставках.

"Второе направление - использовать незадействованное оборудование, которое есть в Украине. Мы сейчас в диалоге с "Укрэнерго", "Центрэнерго". Также обмениваемся оборудованием внутри группы", - добавил он.

Генеральный директор ДТЭК отметил, что во время войны приоритетом компании является восстановление разрушенных станций, сетей и подстанции, стабильная добыча газа и угля. Соответственно, все инвестиции компании идут на восстановление.

Ранее сообщалось, что после двух масштабных атак россии по энергетической системе 22 и 29 марта ДТЭК потерял 80% генерирующих мощностей.

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