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Тімченко: ДТЕК знаходиться в постійному циклі відновлень та руйнувань після ремонту

Неділя 14 липня 2024 20:40
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Тімченко: ДТЕК знаходиться в постійному циклі відновлень та руйнувань після ремонту Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Сергій Новіков

Компанія ДТЕК ремонтує зруйновані ворогом енергооб'єкти, але після цього росія знову руйнує їх новими атаками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка для BBC.

"Ми знаходимося в постійному циклі: руйнування, потім відновлення, а згодом знову руйнування", - сказав він.

Тімченко наголосив, що росія майже щотижня атакує Україну ракетами, через що українські електростанції зазнали значних руйнувань і вони потребують максимальних зусиль для відновлення нормальної роботи.

Звертаючись до міжнародних партнерів, очільник ДТЕК наголошує, що для зупинки цих руйнувань Україні треба більше систем ППО та набоїв для них.

"Є три ключові складові, що необхідні для проходження наступної зими. Перше - це захист неба над електростанціями, і про це вже багато місяців просить Президент Володимир Зеленський. Друге - ми просимо Європу збільшити наші можливості на імпорт електроенергії. І третє - нам треба більше ресурсів, більше обладнання для ремонтів", - наголосив він.

Нагадаємо, за 6 місяців 2024 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував понад 1,4 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій, що були пошкоджені чи зруйновані ворожими обстрілами. Загалом за 2024 рік компанія інвестує 4 млрд у ремонти після обстрілів.

Як повідомлялось, з початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії були обстріляні ворогом понад 180 разів.

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ДТЕК Максим Тимченко
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