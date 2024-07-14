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Тимченко: ДТЭК находится в постоянном цикле обновлений и разрушений после ремонта

Воскресенье 14 июля 2024 20:40
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Тимченко: ДТЭК находится в постоянном цикле обновлений и разрушений после ремонта Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Сергей Новиков

Компания ДТЭК ремонтирует разрушенные врагом энергообъекты, но после этого россия снова разрушает их новыми атаками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко для BBC.

"Мы находимся в постоянном цикле: разрушение, затем восстановление, а впоследствии снова разрушение", - сказал он.

Тимченко подчеркнул, что россия почти еженедельно атакует Украину ракетами, из-за чего украинские электростанции подверглись значительным разрушениям и нуждаются в максимальных усилиях для возобновления нормальной работы.

Обращаясь к международным партнерам, глава ДТЭК отмечает, что для остановки этих разрушений Украине нужно больше систем ПВО и патронов для них.

"Есть три ключевых составляющих, которые необходимы для прохождения следующей зимы. Первое – это защита неба над электростанциями, и об этом уже много месяцев просит Президент Владимир Зеленский. Второе – мы просим Европу увеличить наши возможности на импорт электроэнергии. И третье – нам нужно больше ресурсов, большее оборудование для ремонтов", - подчеркнул он.

Напомним, за 6 месяцев 2024 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал более 1,4 млрд грн в ремонты и восстановление теплоэлектростанций, поврежденных или разрушенных вражескими обстрелами. Всего за 2024 год компания инвестирует 4 млрд. в ремонты после обстрелов.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения ТЭС компании были обстреляны врагом более 180 раз.

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ДТЭК Максим Тимченко
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