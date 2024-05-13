У тимчасово окупованому Сорокиному Луганській області вибухи: "приліт" по складу з БК

Повідомляється, що після "прильоту" за складом окупантів у Сорокине почалася детонація снарядів. Місцеві паблики публікують відео з місця прильоту.

На них чітко чути звуки вибухів, які, ймовірно, викликані детонацією.

Вибухи у Сорокиному

Сорокине - місто в Україні, в Луганської області. Розташоване у південно-східній частині області, за 50 км від Луганська. Тимчасово окуповане російськими військами.

Зазначимо, що вибухи на складі окупантів у Сорокиному лунають не вперше. Так, наприкінці вересня 2023 року в Сорокиному Луганської області стався вибух у районі заводу з виробництва радіотехніки та радіоелектроніки "Юність".