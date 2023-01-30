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У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи

Фото: у тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи, в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Про причини та наслідки вибухів, які чули місцеві жителі, офіційної інформації наразі не повідомлялося. До закінчення загрози з повітря рекомендується залишатися в укриттях, або дотримуватися правила "двох стін".

Раніше ми писали, що росіяни навмисно розграбують лікарні та школи на окупованій частині Херсонської області, зокрема так сталося з лікарнею захопленого Скадовська.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованих районах Херсонської області окупанти продовжують "евакуацію" населення. Українців переселяють до регіонів РФ, де живуть народи Кавказу для покращення демографії.

Крім того, в окупованому Скадовську солдати РФ просять гроші у місцевих на утримання.

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Херсонська областьВторгнення Росії до Українивибухи