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В ЦНС на прикладі Скадовська пояснили, навіщо РФ розграбовує Херсонську область

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Херсон, Неділя 22 січня 2023 14:07
В ЦНС на прикладі Скадовська пояснили, навіщо РФ розграбовує Херсонську область Фото: окупанти пограбували лікарню у захопленому Скадовську Херсонської області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни навмисно розграбовують лікарні та школи на окупованій частині Херсонської області, зокрема так сталося з лікарнею захопленого Скадовська. Таким чином вони намагаються пришвидшити депортацію українців з цих районів до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Чергова лікарня на тимчасово окупованих територіях лишилась без усього обладнання. Цього разу - це Центральна лікарня міста Скадовськ, Херсонської області. Обладнання лікарні вивезено чотирма військовими вантажівками росіян", - йдеться в повідомленні.

В ЦНС зазначають, що на фоні переходу цивільних лікарень на окупованій території у військові шпиталі, гуманітарна криза серед цивільного населення продовжить загострюватися.

"Росіяни роблять все, аби максимально спонукати мешканців ТОТ погоджуватися на "евакуацію" на територію РФ. А фактично депортацію в регіони РФ, які за останні десятиліття активно заселяють народи Кавказу", - додали в Центрі.

Раніше повідомлялось, в тимчасово окупованих районах Херсонської області окупанти продовжують "евакуацію" населення. Українців переселяють в регіони РФ, де мешкають народи Кавказу для покращення демографії.

До цього російські окупанти вивезли всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки (Херсонська область).

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