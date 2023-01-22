В ЦНС на прикладі Скадовська пояснили, навіщо РФ розграбовує Херсонську область

Росіяни навмисно розграбовують лікарні та школи на окупованій частині Херсонської області, зокрема так сталося з лікарнею захопленого Скадовська. Таким чином вони намагаються пришвидшити депортацію українців з цих районів до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Чергова лікарня на тимчасово окупованих територіях лишилась без усього обладнання. Цього разу - це Центральна лікарня міста Скадовськ, Херсонської області. Обладнання лікарні вивезено чотирма військовими вантажівками росіян", - йдеться в повідомленні. В ЦНС зазначають, що на фоні переходу цивільних лікарень на окупованій території у військові шпиталі, гуманітарна криза серед цивільного населення продовжить загострюватися. "Росіяни роблять все, аби максимально спонукати мешканців ТОТ погоджуватися на "евакуацію" на територію РФ. А фактично депортацію в регіони РФ, які за останні десятиліття активно заселяють народи Кавказу", - додали в Центрі.