У тимчасово окупованому Мелітополі "поліцейські" розшукують місцевих партизанів, - ЦНС

Окупаційна "влада" шукає партизанів у тимчасово захопленому Мелітополі. Так звані "поліціянти" проводять рейди у громадському транспорті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру національного спротиву.
У тимчасово окупованому Мелітополі та районі російські окупаційні війська здійснюють операцію з пошуку місцевого підпілля. Цього разу вони використовують своїх поліціянтів.
Загарбники назвали процедуру "перевіркою громадського транспорту на безпеку". Проте в автобусах під час зупинки перевіряють не водіїв та їхні документи, а саме пасажирів.
"Поліцаї вимагають показати російські паспорти. Загалом перевіряють документи, телефони та вміст сумок та кишень", - йдеться у повідомленні.
Українців на ТОТ закликають дотримуватися правил безпеки щодо пересування та повідомлення Сил оборони про пересування то розміщення ворога.
Ситуація у Мелітополі
Мелітополь Запорізької області знаходиться під російською окупацією з перших тижнів повномасштабної війни. Росіяни перетворили місто у свій "центр командування".
Проте останнім часом у Мелітополі почастішали вибухи, а серед окупантів фіксують тривожні настрої. Так, наприклад, 11 та 12 липня у Мелітополі та сусідніх селах чули вибухи.
Крім того, мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що російські війська стягують на Запорізький напрямок техніку. В окупованому Мелітополі зафіксували багато ворожих броньованих машин "Тигр".
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