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У тимчасово окупованому Маріуполі вночі пролунало два вибухи

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Понеділок 22 травня 2023 07:35
У тимчасово окупованому Маріуполі вночі пролунало два вибухи Фото: у тимчасово окупованому Маріуполі вночі пролунало два вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області сьогодні вночі, 22 травня, пролунало два гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, місцеві жителі не вірять у високоефективну роботу російської системи ППО.

Андрющенко також зазначив, що пізно ввечері вибухи лунали у Микільському по сусідству з Маріуполем.

"Три прильоти в район між АЗС, військкоматом і виїздом на Маріуполь. Саме в розташування окупантів", - додав він.

Вибухи у Маріуполі

Нагадаємо, увечері 19 травня у Маріуполі пролунав потужний вибух. Радник мера Петро Андрющенко повідомив про роботу протиповітряної оборони.

За його словами, у Маріуполі були "прильоти", за попередньою інформацією, на території Маріупольського аеропорту, де розміщуються окупанти.

Також повідомлялося, що після вибухів в окупованому місті в Маріуполі почали переміщувати техніку до Новоазовська. У регіоні знову фіксується активність російської авіації.

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Маріуполь Донецька область вибухи
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