Во временно оккупированном Мариуполе ночью прозвучало два взрыва

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области сегодня ночью, 22 мая, прозвучало два громких взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, местные жители не верят в высокоэффективную работу российской системы ПВО.

Андрющенко также отметил, что поздно вечером взрывы звучали в Никольском по соседству с Мариуполем.

"Три прилета в район между АЗС, военкоматом и выездом на Мариуполь. Как раз в расположение оккупантов", - добавил он.

Взрывы в Мариуполе

Напомним, вечером 19 мая в Мариуполе раздался мощный взрыв. Советник мэра Петр Андрющенко сообщил о работе противовоздушной обороны.

По его словам, в Мариуполе были "прилеты", по предварительной информации, на территории Мариупольского аэропорта, где размещаются оккупанты.

Также сообщалось, что после взрывов в оккупированном городе в Мариуполе начали перемещать технику в Новоазовск. В регионе снова фиксируются активность российской авиации.