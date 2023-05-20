Після вибухів у Маріуполі окупанти переміщують техніку у Новоазовськ, - мерія
Росіяни після вчорашніх вибухів у Маріуполі почали переміщувати техніку в Новоазовськ. У регіоні знову фіксуються активність російської авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.
"Наслідки вчорашньої бавовни: росіяни тягнуться вулицями міста в Новоазовськ", - зазначив він.
Крім того, зранку в окупованому місті зафіксували активне переміщення російських гелікоптерів з боку Бердянська вздовж побережжя Азовського моря.
Також, за словами Андрющенка, зранку у Маріуполі спрацювала ППО. Схожі звуки чули у Лівобережному районі.
Фото: окупанти з Маріуполя переміщують техніку в Новоазовськ (t.me/andriyshTime)
Вибухи у Маріуполі
Нагадаємо, ввечері 19 травня у Маріуполі пролунав потужний вибух. Радник мера Петро Андрющенко повідомив про роботу протиповітряної оборони.
За його словами, у Маріуполі були "прильоти", за попередньою інформацією, на території Маріупольського аеропорту, де розташовуються окупанти.
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