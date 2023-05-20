Після вибухів у Маріуполі окупанти переміщують техніку у Новоазовськ, - мерія

Росіяни після вчорашніх вибухів у Маріуполі почали переміщувати техніку в Новоазовськ. У регіоні знову фіксуються активність російської авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Наслідки вчорашньої бавовни: росіяни тягнуться вулицями міста в Новоазовськ", - зазначив він.

Крім того, зранку в окупованому місті зафіксували активне переміщення російських гелікоптерів з боку Бердянська вздовж побережжя Азовського моря.

Також, за словами Андрющенка, зранку у Маріуполі спрацювала ППО. Схожі звуки чули у Лівобережному районі.

Фото: окупанти з Маріуполя переміщують техніку в Новоазовськ (t.me/andriyshTime)

Вибухи у Маріуполі

Нагадаємо, ввечері 19 травня у Маріуполі пролунав потужний вибух. Радник мера Петро Андрющенко повідомив про роботу протиповітряної оборони.

За його словами, у Маріуполі були "прильоти", за попередньою інформацією, на території Маріупольського аеропорту, де розташовуються окупанти.

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