ua ru
Сб, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Після вибухів у Маріуполі окупанти переміщують техніку у Новоазовськ, - мерія

Новость на русском →
Маріуполь, Субота 20 травня 2023 11:56
Після вибухів у Маріуполі окупанти переміщують техніку у Новоазовськ, - мерія Фото: окупанти з Маріуполя переміщують техніку в Новоазовськ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни після вчорашніх вибухів у Маріуполі почали переміщувати техніку в Новоазовськ. У регіоні знову фіксуються активність російської авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Наслідки вчорашньої бавовни: росіяни тягнуться вулицями міста в Новоазовськ", - зазначив він.

Крім того, зранку в окупованому місті зафіксували активне переміщення російських гелікоптерів з боку Бердянська вздовж побережжя Азовського моря.

Також, за словами Андрющенка, зранку у Маріуполі спрацювала ППО. Схожі звуки чули у Лівобережному районі.

Після вибухів у Маріуполі окупанти переміщують техніку у Новоазовськ, - мерія

Фото: окупанти з Маріуполя переміщують техніку в Новоазовськ (t.me/andriyshTime)

Вибухи у Маріуполі

Нагадаємо, ввечері 19 травня у Маріуполі пролунав потужний вибух. Радник мера Петро Андрющенко повідомив про роботу протиповітряної оборони.

За його словами, у Маріуполі були "прильоти", за попередньою інформацією, на території Маріупольського аеропорту, де розташовуються окупанти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь окупанти Вибух Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Десятки одиниць техніки та майже 700 окупантів: оновлені втрати Росії
Десятки одиниць техніки та майже 700 окупантів: оновлені втрати Росії
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів