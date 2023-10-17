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У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи, - ЗМІ

Фото: у тимчасовому окупованому Бердянську місцеві жителі чули вибух (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У тимчасово окупованому Бердянську місцеві жителі чули вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Brd24.

"Місцева влада" повідомляє, що спрацювала система ППО, але здається є влучення, - зауважили адміністратори каналу.

За даними очевидців, вибухи було чутно в районі аеродрому. Ця інформація потребує перевірки.

Окупація Бердянська

Росіяни окупували Бердянськ на початку повномасштабної війни. У місті є аеродром, який окупанти використовують у своїх цілях.

Фото: місцезнаходження Бердянська (deepstatemap.live)

Окупанти перетворили раніше відомий курорт на військову базу. Але це не заважає вибухати об'єктам та техніці, якими користуються агресори.

Так у вересні місцеві жителі чули гучні вибухи , після яких у будинках пропадало світло.

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БердянськокупантивибухиЗапорожская область