У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи, - ЗМІ

"Місцева влада" повідомляє, що спрацювала система ППО, але здається є влучення, - зауважили адміністратори каналу.

За даними очевидців, вибухи було чутно в районі аеродрому. Ця інформація потребує перевірки.

Окупація Бердянська

Росіяни окупували Бердянськ на початку повномасштабної війни. У місті є аеродром, який окупанти використовують у своїх цілях.

Фото: місцезнаходження Бердянська (deepstatemap.live)

Окупанти перетворили раніше відомий курорт на військову базу. Але це не заважає вибухати об'єктам та техніці, якими користуються агресори.

Так у вересні місцеві жителі чули гучні вибухи , після яких у будинках пропадало світло.