Во временно оккупированном Бердянске прозвучали взрывы, - СМИ

"Местные власти" сообщают, что сработала система ПВО, но кажется есть попадание, - заметили администраторы канала.

По данным очевидцев, взрывы были слышны в районе аэродрома. Данная информация нуждается в проверке.

Оккупация Бердянска

Россияне оккупировали Бердянск в начале полномасштабной войны. В городе есть аэродром, который оккупанты используют в своих целях.

Фото: местоположение Бердянска (deepstatemap.live)

Оккупанты превратили ранее известный курорт в военную базу. Но это не мешает взрываться объектам и технике, которыми пользуются агрессоры.

Так в сентябре, местные жители слышали громкие взрывы, после которых в домах пропадал свет.