У тимчасово окупованій Кадіївці було чути вибухи

У тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області було чутно вибухи сьогодні пізно ввечері, 5 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Новини Донбасу".

Повідомляється, що вибухи також були чутні у тимчасово окупованому Алчевську та Брянці. У місцевих пабликах наголошується, що у різних районах Кадіївки у будинках тремтіли вікна.

Про причини та наслідки вибухів поки не повідомляється.

Вибухи у Луганській області

З початку повномасштабного вторгнення російських військ до України у тимчасово окупованих регіонах Луганської області чути вибухи. Серед їхніх причин – удари ЗСУ по центрах логістики окупантів, а також необережне поводження росіян із технікою та зброєю.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Луганську вночі 4 грудня невідомі безпілотники атакували нафтобазу. Там спалахнула масштабна пожежа. У мережі писали, що через атаку на нафтобазі спалахнув один із резервуарів. Росіяни традиційно звинуватили в атаці ЗСУ.

Пізніше повідомлялося, що Сили оборони України завдали удару по окупованому Луганську. Було вражено нафто-мастильні склади росіян.