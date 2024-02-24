Тіло Навального передали його матері

Тіло російського опозиціонера Олексія Навального сьогодні, 24 лютого, передали його матері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Навального Кіру Ярмиш.
"Тіло Олексія передали матері. Велике спасибі всім, хто вимагав цього разом з нами. Людмила Іванівна досі в Салехарді. Похорони ще чекають", - повідомила Ярмиш.
Вона заявила, що не знає, чи завадить влада провести похорони так, як хоче цього родина російського опозиціонера.
Нагадаємо, 16 лютого управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського "опозиціонера" Олексія Навального у виправній колонії. Там він відбував свій термін.
Російські ЗМІ повідомляли, що у Навального нібито відірвався тромб під час прогулянки.
Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що "опозиціонера" було вбито російським диктатором Володимиром Путіним, як і тисячі інших закатованих.
Більш детально про смерть Навального - у матеріалі РБК-Україна.
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