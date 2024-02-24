Тело Навального передали его матери

"Тело Алексея передали матери. Большое спасибо всем, кто требовал этого вместе с нами. Людмила Ивановна до сих пор в Салехарде. Похороны еще ждут", - сообщила Ярмыш.

Она заявила, что не знает, помешают ли власти провести похороны так, как хочет этого семья российского оппозиционера.

Смерть Навального

Напомним, 16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти российского "оппозиционера" Алексея Навального в исправительной колонии. Там он отбывал свой срок.

Российские СМИ сообщали, что у Навального якобы оторвался тромб во время прогулки.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "оппозиционер" был убит российским диктатором Владимиром Путиным, как и тысячи других замученных.

Более подробно о смерти Навального - в материале РБК-Украина.

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