Тело Навального передали его матери

Тело российского оппозиционера Алексея Навального сегодня, 24 февраля, передали его матери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Навального Кира Ярмыша.
"Тело Алексея передали матери. Большое спасибо всем, кто требовал этого вместе с нами. Людмила Ивановна до сих пор в Салехарде. Похороны еще ждут", - сообщила Ярмыш.
Она заявила, что не знает, помешают ли власти провести похороны так, как хочет этого семья российского оппозиционера.
Напомним, 16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти российского "оппозиционера" Алексея Навального в исправительной колонии. Там он отбывал свой срок.
Российские СМИ сообщали, что у Навального якобы оторвался тромб во время прогулки.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "оппозиционер" был убит российским диктатором Владимиром Путиным, как и тысячи других замученных.
Более подробно о смерти Навального - в материале РБК-Украина.
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