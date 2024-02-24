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Тіло Навального передали його матері

Росія, Субота 24 лютого 2024 18:01
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Тіло Навального передали його матері Фото: тіло Навального передали його матері (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Тіло російського опозиціонера Олексія Навального сьогодні, 24 лютого, передали його матері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Навального Кіру Ярмиш.

"Тіло Олексія передали матері. Велике спасибі всім, хто вимагав цього разом з нами. Людмила Іванівна досі в Салехарді. Похорони ще чекають", - повідомила Ярмиш.

Вона заявила, що не знає, чи завадить влада провести похорони так, як хоче цього родина російського опозиціонера.

Смерть Навального

Нагадаємо, 16 лютого управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського "опозиціонера" Олексія Навального у виправній колонії. Там він відбував свій термін.

Російські ЗМІ повідомляли, що у Навального нібито відірвався тромб під час прогулянки.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що "опозиціонера" було вбито російським диктатором Володимиром Путіним, як і тисячі інших закатованих.

Більш детально про смерть Навального - у матеріалі РБК-Україна.

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