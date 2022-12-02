Як сірники у дітей. Данілов очікує, що в Росії після завершення війни заберуть "ядерку"

Росія має бути позбавлена ядерної зброї, оскільки не має права країна, яка поводиться не передбачувано, володіти нею.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в програмі YouTube-каналу "Є Питання".
"Наша перемога - це коли РФ повністю прибирається з нашої території, коли РФ припиняє мати ядерну зброю. Тому що ядерна зброя в РФ - це дуже небезпечно, це як сірники у дітей", - сказав Данілов.
За його словами, Росія має бути позбавлена ядерної зброї. Данілов пояснив, що не має права країна, яка поводиться не передбачувано, володіти ядерною зброєю.
У секретаря РНБО спитали, чи дійсно він вірить, що таке може статися. Він відповів: "Давайте почекаємо".
Нагадаємо, що російські офіційні особи ще навесні обговорювали потенційне використання ядерної зброї президентом РФ Володимиром Путіним у війні проти України.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло з посиланням на заяву колишнього командувача військ США в Європі, генерала у відставці Бена Ходжеса: якщо Росія наважиться застосувати ядерну зброю проти України, то в справу вступлять США.
Додамо, що країни Заходу заявляють, що використовують усі засоби, зокрема дипломатичні, щоб запобігти ядерній ескалації з боку Росії.
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