Не тільки завод із "Шахедами". Україна вдарила по НПЗ у Татарстані, - джерело

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня українські безпілотники вперше атакували підприємства у Республіці Татарстан у РФ. Вибухи лунали в особливій економічній зоні "Алабуга", де розташовані промислово-виробничі підприємства та знаходяться за понад 1000 кілометрів від кордону з Україною.

Місцева влада Татарстану вже підтвердила атаку. Так званий очільник республіки Рустам Мініханів заявив, що на підприємствах в містах Єлабуга та Нижньокамськ було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів.

Як розповіло РБК-Україна джерело в спецслужбах, ціллю атаки зокрема став завод зі збірки "Шахедів". Це була операція ГУР. Крім того, росЗМІ пишуть, що дрони влучили й у гуртожиток, де жили працівники цього підприємства. Відомо про постраждалих.

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