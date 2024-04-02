Не только завод с "Шахедами". Украина ударила по НПЗ в Татарстане, - источник

Напомним, сегодня, 2 апреля, украинские беспилотники впервые атаковали предприятия в Республике Татарстан в РФ. Взрывы раздавались в особой экономической зоне "Алабуга", где расположены промышленно-производственные предприятия и находятся в более чем 1000 километрах от границы с Украиной.

Местные власти Татарстана уже подтвердили атаку. Так называемый глава республики Рустам Минниханов заявил, что на предприятиях в городах Елабуга и Нижнекамск была совершена атака беспилотных летательных аппаратов.

Как рассказал источник в спецслужбах, целью атаки в частности стал завод со сборки "Шахедов". Это была операция ГУР. Кроме того, росСМИ пишут, что дроны попали и в общежитие, где жили работники этого предприятия. Известно о пострадавших.

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