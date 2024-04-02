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Не только завод с "Шахедами". Украина ударила по НПЗ в Татарстане, - источник

Фото: Украина ударила дронами по НПЗ в Татарстане (росСМИ)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Татарстане. Это недалеко от места, где под удар попал и завод со сборки "Шахедов".

Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.

Как отметил источник, это были совместные действия украинских Сил безопасности и обороны.

Между тем, росСМИ пишут, что речь идет об НПЗ "Танеко" в Нижнекамске. По предварительным данным, дрон попал по одной из установок. Вспыхнул пожар.

Фото: на НПЗ в Нижнекамске произошел пожар после атаки (росСМИ)

Что известно об этом НПЗ

Нефтеперерабатывающий завод "Танеко" (Татарстанский Нефтеперерабатывающий Комплекс) компании "Татнефть", расположенный в Нижнекамске в Татарстане. Он был основан в 2005 году. Это первый НПЗ, построенный с нуля в постсоветской России. В 2022 году он поднялся на пятое место в рейтинге крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны с объемом переработки 16,2 миллиона тонн нефти в год.

Атака дронов по предприятиям в Татарстане

Напомним, сегодня, 2 апреля, украинские беспилотники впервые атаковали предприятия в Республике Татарстан в РФ. Взрывы раздавались в особой экономической зоне "Алабуга", где расположены промышленно-производственные предприятия и находятся в более чем 1000 километрах от границы с Украиной.

Местные власти Татарстана уже подтвердили атаку. Так называемый глава республики Рустам Минниханов заявил, что на предприятиях в городах Елабуга и Нижнекамск была совершена атака беспилотных летательных аппаратов.

Как рассказал источник в спецслужбах, целью атаки в частности стал завод со сборки "Шахедов". Это была операция ГУР. Кроме того, росСМИ пишут, что дроны попали и в общежитие, где жили работники этого предприятия. Известно о пострадавших.

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