Не тільки зарядка. 10 пристроїв, які можна підключити до вашого смартфона

Багато хто впевнений, що порт смартфона потрібен тільки для зарядки або підключення навушників. Насправді, його можливості значно ширші - особливо якщо у вас Android і підтримка OTG.

РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт MakeUseOf розповідає про 10 несподіваних гаджетів, які працюють від порту смартфона.

Зберігання даних (флешки та зовнішні накопичувачі)

Коли пам'ять смартфона забивається фото, відео та випадковими завантаженнями, один із найпростіших способів - підключити флешку або зовнішній накопичувач і перенести файли туди. Особливо зручно, якщо потрібно швидко відкрити відео або документ без хмарних сервісів.

Для цього підійде:

OTG-адаптер (якщо роз'єм microUSB)

USB-C-флешка - для нових Android-смартфонів (наприклад, Samsung USB-C)

Флешка з Lightning-роз'ємом - для iPhone (наприклад, SanDisk iXpand).

Деякі зовнішні диски, особливо компактні (наприклад, Samsung T7), можуть отримувати живлення від телефона. Більш "важкі" моделі потребуватимуть додаткового живлення - наприклад, від мережевого адаптера або живлення через USB-хаб.

Варто зазначити, що накопичувач має бути відформатований у FAT32 або exFAT, щоб смартфон його "побачив".

Геймпади

Мобільні ігри зручніше проходити з повноцінним геймпадом. Підтримуються контролери від Xbox і PlayStation - достатньо потрібного кабелю і OTG-перехідника. Також є спеціальні геймпади для смартфонів - GameSir G8 Galileo, Razer Kishi V3.

Більшість Android та iOS пристроїв підтримують геймпади "з коробки", але важливо переконатися, що гра теж підтримує управління з контролера.

Клавіатура та миша

Якщо потрібно попрацювати з текстом, таблицями або поштою прямо на смартфоні, підключіть клавіатуру і мишку. Через OTG-адаптер або Lightning to USB можна використовувати як дротові, так і бездротові моделі.

Якщо не вистачає портів - стане в пригоді USB-хаб (наприклад, від UGREEN). Також можна використовувати комплект клавіатури і миші з одним ресивером - він займе тільки один роз'єм.

Дротовий інтернет

У разі проблем із Wi-Fi можна підключити смартфон до інтернету безпосередньо через Ethernet-кабель.

Для цього буде потрібно:

USB-C to Ethernet адаптер - для Android і нових iPhone

Lightning to Ethernet адаптер - для старіших iPhone.

Підключення визначається автоматично, пріоритет віддається провідній мережі.

Підключення до проектора

Смартфони з USB-C і підтримкою DisplayPort Alt Mode можуть виводити відео безпосередньо на проектор. Для цього потрібен адаптер USB-C to HDMI або USB-C to VGA. Підключення відбувається автоматично.

Для iPhone потрібен Lightning Digital AV Adapter. Для старих Android з microUSB - MHL-адаптер, але стабільність роботи не гарантується.

Фото з камери відразу на телефон

Зняти фото на дзеркалку і відразу передати на смартфон - можливо. Достатньо використати адаптер USB-C або Lightning to USB і сумісний кабель.

Android зазвичай одразу розпізнає камеру. iPhone відкриває імпорт у додатку Фото.

Принтери

Якщо терміново потрібно роздрукувати документ, надісланий у месенджері або на пошту, можна під'єднати принтер безпосередньо до смартфона - без комп'ютера.

Більшість сучасних Android та iOS-пристроїв автоматично розпізнають USB-принтери, якщо використовувати відповідний OTG-адаптер. Додатково варто встановити фірмовий додаток від виробника або сторонні рішення на кшталт PrinterShare (Android, iOS) або NokoPrint (Android, iOS).

Для власників iPhone чудово підійдуть AirPrint-принтери з підтримкою USB - це запасний варіант, якщо бездротовий друк раптом "заглючить".

MIDI-контролери та аудіоінтерфейси

Музиканти і саунд-дизайнери можуть під'єднувати до смартфона ті самі пристрої, які зазвичай використовуються з ноутбуком: MIDI-контролери та аудіоінтерфейси.

Досить підключити контролер до OTG-кабелю, а його - до смартфона. Після цього можна відкрити додаток на кшталт GarageBand, BandLab, Walk Band або FL Studio Mobile і налаштувати роботу вручну або через автовизначення.

З аудіоінтерфейсами процес аналогічний. Більшість моделей від Focusrite, PreSonus, Behringer підтримують "гаряче" підключення, але може знадобитися:

адаптер (USB-C to USB-A, Lightning to USB 3 Camera Adapter та ін.)

і за необхідності - живлення через USB-хаб.

Зовнішні мікрофони

Для запису подкастів, інтерв'ю та відео з якісним звуком можна використовувати зовнішній мікрофон. Є два основні способи підключення:

Пряме підключення: через USB-C або Lightning (наприклад, Mini Mic Pro, HEHOTTC M2, GoorDik Lavalier Mic). Смартфон сам перемикається на зовнішній мікрофон.

З перехідником 3,5 мм: якщо у вас мікрофон із "джеком" (TRS), для iPhone потрібен Lightning to 3.5 мм, для Android - USB-C to 3.5 мм. Важливо: не всі адаптери підтримують запис звуку, деякі - тільки виведення.

Телевізори та монітори

Підключити смартфон до телевізора або монітора можна за тим самим принципом, що і до проектора. Головне - підтримка телефоном технології DisplayPort Alt Mode.

Для цього підійде адаптер USB-C to HDMI або Lightning AV Adapter (для iPhone). Після підключення зображення почне передаватися автоматично.

Якщо у вас Samsung Galaxy, доступний особливий режим - Samsung DeX. Він перетворює інтерфейс смартфона на повноцінне робоче середовище, де можна відкривати вікна, перетягувати файли і запускати додатки як на ПК. А при підключенні клавіатури і мишки смартфон перетворюється на повноцінну робочу станцію.